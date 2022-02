Für wenige Minuten sind sich das Leben und der Tod am frühen Montagabend ganz nah. Vor dem Mathematikon auf dem Heidelberger Uni-Campus im Neuenheimer Feld prosten sich Studierende zu, feiern das Ende des Semesters und sich selbst. Knapp einen Kilometer entfernt, an der Zentralmensa, bricht Lea Dobers Stimme. „How do we go on, after the unthinkable happens?“, zitiert sie aus einem Gedicht von

