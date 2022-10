Trauer um Angelika Lautenschläger

Heidelberg. Eine große Familie hat ihr liebendes Herz verloren: Angelika Lautenschläger ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Das hat die Familie bekanntgegeben. Die Frau des MLP-Gründers Manfred Lautenschläger ist am 5. Oktober den Folgen einer schweren Erkrankung erlegen. In Heidelberg trägt die Universitäts-Kinderklinik den Namen von Angelika Lautenschläger. Auch die Beschäftigten, Aufsichtsräte, Vorständinnen und Beraterinnen des Unternehmens MLP trauern um ihre Wegbegleiterin, Freundin und Aktionärin, die dem Konzern „eng verbunden“ gewesen sei: „Ihre Herzenswärme und Stärke werden uns fehlen“, heißt es in einer Traueranzeige. Angelika und Manfred Lautenschläger waren 48 Jahre lang verbunden und haben fünf Kinder und zehn Enkelkinder. Die Trauerfeier soll auf Wunsch der Verstorbenen im engsten Familienkreis stattfinden.

© Philipp Rothe

Geboren 1952 mit dem Mädchennamen Bösing in Darmstadt, lebte Angelika Lautenschläger mit ihren Geschwistern mehrere Jahre in Kuwait – der Vater, ein Ingenieur, war dort beruflich im Einsatz. Später besuchte sie im Salem-Internat den Unterricht. Ihr Abitur absolvierte sie in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, wo die Familie inzwischen lebte. Nach Heidelberg führte sie ein Studium am Institut für Dolmetschen. Mit 21 Jahren lernte sie den 13 Jahre älteren Juristen auf dem Tennisplatz kennen.

Kinder lagen der fünffachen Mutter und begeisterten Oma immer sehr am Herzen, das spürte man nicht nur bei offiziellen Terminen mit der Mäzenin in der 2004 eröffneten Kinderklinik im Neuenheimer Feld, die den Namen von Angelika Lautenschläger trägt. Die 2002 gegründete Manfred Lautenschläger Stiftung hat 14 Millionen Euro für den Bau der Heidelberger Kinderklinik zur Verfügung gestellt.

Das Engagement des Paares ist breit gestreut und reicht von der Unterstützung des Heidelberger Frühlings und des Kurpfälzischen Museums bis zum Tierschutz. Denn zur Familie gehörte immer auch mindestens ein Vierbeiner.

Ihre herzliche, stets zugewandte und gewinnende Art zeigte Lautenschläger auch bei vielen offiziellen Anlässen, bei denen sie ihren Mann sehr regelmäßig begleitete.

Für sein jahrelanges soziales und gesellschaftliches Engagement ist das Ehepaar Manfred und Angelika Lautenschläger vor zwei Jahren mit dem Stifterinnenpreis der Stiftungen der Evangelischen Landeskirche Baden und ihrer Diakonien geehrt worden. miro (Bild: Philipp Rothe)