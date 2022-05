Transporter schiebt zwei Fahrzeuge aufeinander - zwei Verletzte

Heidelberg. Zwei Autofahrer sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhren der 30-Jährige und der 58-Jährige hintereinander die Ernst-Walz-Brücke gegen 13.10 Uhr. Ein Transporter bemerkte zu spät, dass sie verkehrsbedingt bremsen mussten und fuhr ungebremst in den BMW des 58-Jährigen und schob ihn auf den Wagen des 30-Jährigen. Der 48-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Sein Fahrzeug sowie der BWM mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt in Höhe von 50.000 Euro.

