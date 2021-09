Training für einen guten Zweck

Heidelberg. Für den guten Zweck in Schwung kommen – dazu rufen die Stiftung Leben mit Krebs, das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg und die Else Kröner-Fresenius-Stiftung mit der Benefizaktion „Beweg Dich gegen Krebs“ auf. Wie das NCT am Montag mitteilte, können Teilnehmende vom 10. September bis 10. Oktober per App ihre sportlichen Aktivitäten erfassen. Der Erlös kommt Patientenprogrammen rund um das Thema „Sport, Bewegung und Krebs“ am NCT Heidelberg zugute, hieß es. Die Registrierung und Teilnahme über die App sind kostenfrei.

Im Rahmen der bundesweiten Benefizaktion „Beweg Dich gegen Krebs“ können im Aktionszeitraum Einzelpersonen oder Teams Bewegungsstunden sammeln. Mitmachen kann jeder – und jede Aktivität zählt: von Radfahren über Fitness und Schwimmen bis Rudern oder Yoga.

Über 14 000 Stunden gesammelt

Der Erlös der Aktion kommt den Patienten am NCT Heidelberg zugute. © dpa

„Im vergangenen Jahr waren die Aktionswochen in Heidelberg mit 1132 Teilnehmenden, 181 Teams und 14 244 Bewegungsstunden bereits ein großer Erfolg“, sagt Klaus Schrott, geschäftsführender Vorstand der Stiftung Leben mit Krebs.

Der Bedarf an qualifizierten Bewegungsangeboten für onkologische Patienten sei hoch, so das NCT. Aus wissenschaftlichen Studien sei bekannt, dass auf die Bedürfnisse der Patienten angepasste Bewegungsprogramme sowohl Symptome einer Tumorerkrankung als auch Nebenwirkungen einer Therapie mildern können.

