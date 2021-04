Topf mit Öl fängt Feuer - eine Person verletzt

Heidelberg. Die Heidelberger Berufsfeuerwehr musste am Samstagabend zu einem Küchenbrand in der Schelklystraße im Stadtteil Rohrbach ausrücken. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Kochtopf mit heißem Öl in Brand geraten war. Ein Bewohner hatte noch versucht, das Feuer mit Hilfe einer Decke zu löschen – allerdings ohne Erfolg. Der 22-Jährige verletzte sich dabei leicht am Arm.

Bewohner im Krankenhaus

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Im Anschluss daran wurde die Wohnung gelüftet. Gemeinsam mit der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst sowie eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd im Einsatz. Um die Verbrennungen behandeln zu lassen und auch um abzuklären, ob eine Rauchgasvergiftung vorliegt, kam der 22-Jährige in ein Krankenhaus.