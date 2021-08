Tokio-Bilanz fällt unterschiedlich aus

Tokio/Heidelberg. Die XXXII. Olympischen Spiele in Tokio sind Geschichte. Um 22.14 Uhr Ortszeit erlosch am Sonntag im Olympiastadion das olympische Feuer nach 16 Tagen und 339 Entscheidungen. Damit endeten die wohl außergewöhnlichsten Spiele – mitten in der Corona-Pandemie, mit einem Jahr Verspätung und ohne Zuschauer.

Das olympische Feuer in Tokio ist erloschen. © dpa

Vor fast leeren Rängen kamen Sportlerinnen und Sportler noch einmal zu einer über zwei Stunden langen Schlussfeier zusammen. „Die Olympischen Spiele Tokio 2020 sind die Olympischen Spiele der Hoffnung, der Solidarität und des Friedens“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach im üblichen Pathos und erklärte die Spiele im Beisein von Kronprinz Akishino für beendet. Zum Schluss der Feier leuchtete der Schriftzug „Arigato“ (Danke) durch das Stadion.

Bei der Abschlusszeremonie in Tokio trug Ronald Rauhe die deutsche Fahne ins Stadion. Für den 39 Jahre alten Kanuten ein würdiges Ende einer großartigen Karriere, die er tags zuvor in seinem letzten großen Rennen mit dem Olympiasieg im Kajak-Vierer mit dem Lampertheimer Max Lemke gekrönt hatte.

Der Kanu-Triumph brachte die letzte von 37 Medaillen für das deutsche Olympia-Team ein. Bahnradsportlerin Emma Hinze verpasste am Sonntag mit Platz vier Bronze und die 38. Medaille. In Rio hatte es für Team D noch 42 Mal Edelmetall gegeben. Zehnmal Gold, elfmal Silber und 16 Mal Bronze und Rang neun der Nationenwertung war die schlechteste Bilanz seit der Vereinigung.

Aus Sicht der Metropolregion waren die Sommerspiele hingegen eine Erfolgsgeschichte. „Auf den Punkt gebracht war Tokio aus regionaler Sicht herausragend“, legte sich Daniel Strigel fest. „Ich verbeuge mich vor Malaika Mihambo und Max Lemke“, sagte der Leiter des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar in Heidelberg über die Goldmedaillengewinnerin im Weitsprung von der LG Kurpfalz und den Kanu-Sieger im Vierer aus Lampertheim. Zudem gewann Ringer Denis Kudla Bronze.

„Es ist lange her – 2008 in Peking –, dass Sportlerinnen und Sportler aus der Metropolregion zwei Goldmedaillen gewonnen haben. Dazu kommen sieben Viertplatzierte. Das zeigt, dass da auch eine Breite dahintersteckt, eine ganz hohe Leistungsfähigkeit“, will Strigel – selbst 2004 bei den Athen-Spielen Bronzemedaillengewinner im Fechten – nicht nur die Medaillenränge als Maßstab des Erfolges heranziehen. „Rund 80 Prozent der Athletinnen und Athleten haben ihre persönliche Bestleistung gezeigt. Das ist eine super Quote. Und die Paralympics kommen erst noch“, verweist der 46-Jährige auf die integrative Idee des Teams Tokio. Die Spiele für Menschen mit Behinderungen beginnen am 24. August. dpa/jako