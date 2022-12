Tödlicher Unfall mit Lkw in Heidelberg - neue Details bekannt

Heidelberg. Im Fall des tödlichen Unfalls auf einem Heidelberger Parkplatzes ist der unfallbeteiligte Lkw sichergestellt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Gutachter in die Ermittlungen eingebunden. Nach bisherigem Wissen rangierte ein Lkw am Donnerstag gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Modehauses in der Dossenheimer Landstraße, um zu einer Laderampe zu gelangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Reanimationsmaßnahmen an Unfallort

Im Bereich einer leichten Steigung kam es zur Kollision mit dem Fußgänger, welcher unter den LKW geriet. Trotz sofortiger

Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die Polizei geht davon aus, dass die Ermittlungen noch mehrere Wochen andauern werden.