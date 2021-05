Tierwelt erkunden

Heidelberg. Die Zoo-Akademie öffnet wieder für Kindergeburtstage, Rundgänge und Workshops. Die Angebote können aufgrund der niedrigen Inzidenz in Heidelberg wieder starten und kommen mit einem auf die aktuelle Situation angepassten Hygienekonzept daher, hieß es vom Zoo Heidelberg. „Wir können es kaum erwarten, die Angebote – wenn auch mit Abstand und in kleineren Gruppen als üblich – wieder durchzuführen“, betonte Zoopädagogin Daniela Beckert in einer Mitteilung.

Ab Dienstag, 25. Mai, sind Buchungen für Feiern und Führungen möglich. Ab Montag, 31. Mai, bietet die Zoo-Akademie auch wieder Workshops an. Der Schnupper-Workshop „Raubtiere“ richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Sie lernen: Was unterscheidet ein Erdmännchen von einem Tiger? Zoo-DNA-Proben untersuchen Kinder ab zwölf Jahren dann beim „DNA-Check für den Artenschutz“. Und beim Schnupper-Workshop „Tierkinder“ stehen die jüngsten Zoobewohner im Fokus, die im Frühjahr auf die Welt gekommen sind. vs