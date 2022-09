Tierhilfe als Vorwand

Weinheim. Vermutlich im Zeitraum zwischen 27. August und 10. September hat mindestens eine unbekannte Täterin einen Senior mehrfach aufgesucht und ihn um insgesamt 14 000 Euro betrogen. Nach Angaben der Polizei waren im besagten Zeitraum zwei Frauen zu Fuß im Friedrich-Ebert-Ring unterwegs und klingelten an den Haustüren, angeblich um Geld für Tiere in Not zu sammeln. In diesem Zusammenhang kam es laut Polizei zu mehreren Kontaktaufnahmen zwischen dem älteren Mann und den Betrügerinnen, wobei der Senior den Frauen insgesamt 14 000 Euro übergab. Der Polizei liegen bislang keine Hinweise oder Beschreibungen zu den beiden Täterinnen vor. Personen oder Anwohner, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier unter Telefon 06201/100 30, zu melden. dir/pol

