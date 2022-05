Tiergartenbad in Heidelberg eröffnet

Heidelberg. Das große Freibad in der Tiergartenstraße startet am Sonntag, 22. Mai, um 10 Uhr, in die Freibadsaison. Dies teilten die Stadtwerke Heidelberg mit. Am Eröffnungstag ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Ab Montag, 23. Mai, öffnet das Tiergartenbad dann während der Vorsaison täglich erst einmal von 13.30 bis 19 Uhr. Kassenschluss ist jeweils eine Stunde, Badeschluss eine halbe Stunde vor Badschließung. Saison- und witterungsbedingt werden die Öffnungszeiten zur Hauptsaison verlängert.

Eine Online-Reservierung für den Besuch ist nicht mehr nötig. Wer mögliche Wartezeiten im Kassenbereich umgehen möchte, kann jedoch weiterhin Einzel-Eintrittskarten auf der Webseite vorab kaufen.