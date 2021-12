Tiefgarage wird zugeschüttet

Heidelberg. Die Arbeiten auf dem Areal des ehemaligen Bauhauses an der Heidelberger Kurfürsten-Anlage schreiten voran. Wie der Baukonzern Diringer & Scheidel am Freitag mitteilte, seien die oberirdischen Geschosse des Markts bereits vollständig abgetragen, nun würden Vorbereitungen getroffen, um auch die Kellergeschosse zurückzubauen. Zusätzlich werde mit dem Abbruch eines der Nachbargebäude an der Kurfürstenanlage 9 begonnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Derzeit werden die Randbereiche der ehemaligen Tiefgarage und die Kellerräume mit Material verfüllt. Diese Aufschüttungen seien nötig, damit ringsum Arbeitsebenen geschaffen werden, auf denen ein großes Drehbohrgerät Platz findet, das für die Einrichtung einer Abstützung der Baugrube notwendig sei, hieß es weiter. Erst dann könne die bestehende Außenwand schrittweise zurückgebaut werden. „Hierzu finden aktuell noch die abschließenden planerischen und statischen Vorarbeiten statt“, so Diringer & Scheidel.

Vier Erschütterungsmessgeräte sind rund um das Baufeld zur Überwachung installiert worden. Damit werden die während der Bau- und Abbrucharbeiten entstehenden Vibrationen überwacht. Bei Überschreitung des Alarmwertes werden die Bauleitung sowie der Geräteführer sofort vom System informiert. Dies dient dem Schutz der Nachbargebäude und der Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte. Wie der Baukonzern mitteilte, hätten die bisherigen Messungen ergeben, dass die Erschütterungen sehr deutlich unter dem gesetzlichen Grenzwert lagen. Für die Nachbarschaft waren die Erschütterungen dennoch in einem bestimmten Bereich deutlich wahrnehmbar. Aus diesem Grund hat sich Diringer & Scheidel in Abstimmung mit dem Abbruchunternehmen entschlossen, soweit möglich für den weiteren Rückbau erschütterungsärmere Werkzeuge an den Abbruchgeräten einzusetzen.

Stromnetz erneuert

Im Zuge der Realisierung des Projekts an der Kurfürsten-Anlage haben gleich mehrere Netzbetreiber die Verlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen für Strom, Fernwärme und Telekommunikation veranlasst. Die Arbeiten am Stromnetz sind vorübergehend abgeschlossen, die am Fernwärmenetz beginnen in Kürze.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um weiterhin den Fuß- und Radverkehr entlang der Kurfürsten-Anlage gewährleisten zu können, bleibt bis Ende Dezember 2021 einer von zwei Fahrstreifen für den Autoverkehr gesperrt. Für Autofahrer gilt dort dann eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. her