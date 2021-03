Heidelberg. Dankbar zeigt sich die Tibet-Initiative dafür, dass in diesem Jahr wieder die Tibet-Fahne vor dem Heidelberger Rathaus gehisst worden ist. Vor 62 Jahren, am 10. März 1959, ist der Volksaufstand der Tibeter in Lhasa niedergeschlagen worden und der Dalai Lama floh nach Indien. Über 440 Kommunen haben bei der Aktion „Flagge zeigen für Tibet“ mitgemacht. Im vergangenen Jahr war die Fahne nicht in Heidelberg gehisst worden.

