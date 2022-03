Nun ist es amtlich: Theresia Bauer (56) tritt bei der Oberbürgermeisterwahl in Heidelberg am 6. November an. Bei der Mitgliederversammlung von Bündnis 90/ Die Grünen am Mittwochabend in der Chapel in der Südstadt erhielt Bauer 94 von 114 Stimmen. 14 Stimmen gingen an die zweite Kandidatin Cornelia Wiethaler (58). Der Grünen-Kreisvorstand hatte die Nominierung von Bauer empfohlen.

