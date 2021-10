Therapeutische Angebote im tiefen Grün

Der Heidelberger Stadtwald ist um ein Qualitätssiegel reicher – und demnächst auch um diverse Angebote für Kranke und Gesunde. Das Waldgebiet, das 2015 als „Erholungswald“ zertifiziert wurde, darf künftig auch „Kurwald“ und – auf etwa 20 Hektar rund um die Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl – sogar „Heilwald“ genannt werden. Die entsprechende Urkunde übergab der Geschäftsführer des Vereins PEFC Deutschland, Dirk Teegelbekkers, am Mittwoch Oberbürgermeister Eckart Würzner sowie Vertretern des Forstamts und der Fachklinik für Herz-, Gefäß- und Lungenerkrankungen, die auch viele Long-Covid-Patienten behandelt.

Der Verein hat die Standards für das 2020 ins Leben gerufene PEFC-Zertifikat „Kur- und Heilwald“ formuliert. Heidelberg bekommt den PEFC-Titel laut Teegelbekkers als erste Stadt in Deutschland, so wie sich die Kommune 2015 als erste deutsche Stadt für ihren gesamten Forst das Vereinszertifikat „Erholungswald“ sicherte. „Heidelberg ist etwas Besonderes“, meinte er, „ich würde sagen: ein bisschen ein Streber unter den Kommunen in Deutschland“, ergänzte Teegelbekkers scherzhaft. Er erinnerte daran, dass der Kommune 2018 auch der PEFC-Titel „Waldhauptstadt“ verliehen wurde. PEFC steht für „Programm zur Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen“. Das Siegel soll garantieren, dass beim Umgang mit dem Wald gewisse Standards eingehalten werden. Ein PEFC-Zertifikat für nachhaltige Forstwirtschaft hat die Stadt seit 20 Jahren.

Das „Kur- und Heilwald“-Zertifikat des Vereins erhält ein Forst nur, wenn er zuvor als „Erholungswald“ zertifiziert wurde und damit unter anderem die Walderhaltung und Artenvielfalt garantiert. „Und man braucht für diese Heilwald-Zertifizierung einen Partner, der mitmacht, wie jetzt hier die Reha-Klinik, eine therapeutische Einrichtung mit entsprechendem Personal.“

Gezielt Patienten ansprechen

Zusammen müssten die Partner Angebote schaffen, denn es gehe darum, „dass man gezielt Patienten, die bestimmte Krankheiten haben, hier anspricht“. Beim Kurwald gehe es um Prävention für Menschen, die gesund bleiben wollen. Im „Heilwald“, der an den Klinikpark angrenzt, sind „waldtherapeutische Angebote“ geplant. Wie Revierförster Wolfgang Ernst erläuterte, soll über Vogelstimmen, die möglicherweise auch per App abgerufen werden können, der Gehörsinn der Besucher angesprochen werden, die auf Liegebänken lauschen können.

„Wir freuen uns über diesen Heilwald“, sagte der Chefarzt der 160 Betten zählenden Klinik, Robert Nechwatal. Zu den Patienten gehören derzeit etwa 70 Long-Covid-Patienten, 700 waren es seit April 2020.

An gesunde Wanderer ist ebenfalls gedacht. Sie können vom Frühjahr 2022 an auch Stärkungen an der Klinik erhalten, zudem sind sie eingeladen, Klinikpark, Barfußpfad, Tretbecken und Minigolfanlage zu nutzen. Es sei ein wichtiger Hinweis, dass der Park inzwischen frei zugänglich sei, sagte OB Würzner, der die Einrichtung als „schönste Bergklinik Deutschlands“ würdigte.