Theodor-Heuss-Brücke wird geprüft - Verkehrsbehinderungen möglich

Heidelberg. Die Theodor-Heuss-Brücke in Heidelberg wird während einer routinemäßigen Bauwerksprüfung genau unter die Lupe genommen. Die Arbeiten finden mit Rücksicht auf den Verkehr zwar überwiegend nachts statt. Dennoch wird es zu Einschränkungen rund um die Brücke zwischen dem Bismarckplatz und dem Stadtteil Neuenheim zu Verkehrseinschränkungen kommen. Dies meldet die Stadt Heidelberg. Im ersten Abschnitt findet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von 22 bis 6 Uhr die Untersuchung auf der Brücke selbst statt. Dabei wird ein Brückenuntersichtgerät auf die Fahrbahn gestellt, um die Seiten und unteren Teile der Brücke zu begutachten. Die Durchfahrt für den Autoverkehr ist frei, allerdings kann es wegen der eingeschränkten Fahrbahnbreite an der Wanderbaustelle in beiden Fahrtrichtungen zu Behinderungen kommen. Die Durchfahrt für die Straßenbahnen und Linienbusse ist gewährleistet. Auch der Fuß- und Radverkehr ist von diesen Arbeiten betroffen: Da das Brückenuntersichtgerät von der Fahrbahn über den Geh- und Radweg bis zum Brückenrand ragt, muss der Geh- und Radweg gesperrt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1