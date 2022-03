Theater und Orchester Heidelberg sammeln 40.000 Euro Spenden

Heidelberg. 40 000 Euro Spenden sind bei der Solidaritäts- und Benefizmatinee des Theater und Orchester Heidelberg für die Opfer des Ukrainekriegs zusammengekommen. Die Gelder stammen dabei von verschiedenen Quellen. Allein 16 700 Euro hat das Theater und Orchester durch Ticketspenden eingenommen. Als Unternehmer und Mäzen der Stadt verdoppelte Wolfgang Marguerre die Summe der Matinee auf 33 400 Euro. Durch weitere Großspenden, unter anderem von Manfred Lautenschläger oder Oberbürgermeister Eckart Würzner konnte die Spendensumme auf insgesamt 40 000 Euro erhöht werden.

Künstler sammeln Spendengelder für die Ukraine. © Theater und Orchester Heidelberg

Zur Matinee hatte das Theater und Orchester am Sonntag in den Marguerre-Saal eingeladen. Dabei flossen auch die Gelder für die Bewirtung in den Spendentopf. Gastronomin Claudia Kischka und das Vorderhauspersonal der Firma von Wolfgang Kaul verzichteten dafür auf die Einnahmen durch die Bewirtung an diesem Vormittag.

Ernst Lüdemann bedankte sich als Vorsitzender der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar bei allen Beteiligten für die Spendenbereitschaft und Solidarität. Außerdem berichtete er, dass in den vergangenen Tagen bereits 36 Großsendungen mit Hilfsgütern in der Ukraine angekommen seien. Auch die Versorgung ukrainischer Geflüchteter in Heidelberg sei sichergestellt. „Die Spendeneinnahmen der Benefizmatinee ermöglichen nun den Transport weiterer dringend benötigter Sanitätswagen und Hilfsgüter für die Ukraine“, kündigt das Theater und Orchester zudem in einer Pressemitteilung an.