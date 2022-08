Theater und Orchester Heidelberg mehrfach ausgezeichnet

Heidelberg. Das Theater und Orchester Heidelberg freut sich über gleich drei Platzierungen und lobende Erwähnungen in der Autorinnen- und Autorenumfrage des Fachmagazins „Die Deutsche Bühne“. Ausgezeichnet wurde es in den Kategorien „Spartenübergreifende Gesamtleistung“ (dritter Platz) und „Gesamtleistung Kleines Haus“ (erster Platz). In „Nachhaltigkeit“ nennt „Die Deutsche Bühne“ den Nachspielpreis des Heidelberger Stückemarkts lobend als Positivbeispiel. Gewürdigt wird die künstlerische Nachhaltigkeit des Preises, der zweite oder dritte Inszenierungen bereits uraufgeführter neuer Dramatik fördert.

„Diese Wertschätzung freut mich sehr, zeigt es doch, dass das Heidelberger Theater unter den wichtigen Häusern mitspielt und seinen Platz hat“, sagt Intendant Holger Schultze laut einer Mitteilung.

Das Magazin „Die Deutsche Bühne“ wertet einmal jährlich zum Saisonende in unterschiedlichsten Kategorien die Nennungen aller deutschsprachigen Theater aus. In „Spartenübergreifende Gesamtleistung“ teilt sich das Theater und Orchester Heidelberg die Platzierung mit acht weiteren Häusern. Einzig das Deutsche Schauspielhaus Hamburg und das Staatstheater Nürnberg schneiden hier deutschlandweit besser ab.