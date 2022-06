Thadden-Lehrer erhält Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren

Heidelberg. Autor Dennis Mizioch, 1992 in Karlsruhe geboren, erhält in diesem Jahr den Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren. Das hat Jurysprecherin Kristin Peschutter mitgeteilt. Rund 50 Einsendungen waren eingegangen. Am Sonntag hatten die sechs Finalisten der Shortlist ihre Texte im Spiegelzelt bei den 28. Heidelberger Literaturtagen vorgetragen. Ausgezeichnet wurde Mizioch für seine beiden Kurzprosatexte „Lack“ und „Instabil!, die die Jury „aufgrund ihrer narrativen Stringenz und der Erkundung des lexikalischen sowie syntaktischen Potenzials“ überzeugten. Subtil, humorvoll und ernsthaft zugleich habe „Lack“ einen „Nuancenreichtum zwischenmenschlicher und intergenerationaler Dynamik“ gezeigt und feinfühlig ein kaleidoskopisches Portrait einer Männerfreundschaft sowie einer Vater-Sohn-Beziehung gezeigt Mizioch ist Lehrer am Elisabeth-von-Thadden-Gymnasium für Deutsch und Chemie. Er schreibt seit 2008 Lyrik und Prosa. Als Mitmoderator des Deutschen Schriftstellerforums organisierte er Schreibwettbewerbe und förderte kreatives Schreiben. Ferner ist er Mitbegründer des Heidelberger Literaturkreises echolot, des Literaturkollektivs semikolon und Mitglied der Darmstädter Textwerkstatt. Dennis Mizioch war Merck-Stipendiant und 2021 Finalist des Literarischen März sowie Dritter Preisträger des Gustav-Adolf-Bähr-Förderpreises.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren ist mit 1000 Euro und einem Füller dotiert und wurde bisher im Wechsel für Prosa und Lyrik vergeben. Die Preisverleihung findet in einer öffentlichen Veranstaltung am 7. Juli um 18.30 Uhr im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei Heidelberg statt.