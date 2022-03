Textile Kunst aus der ganzen Welt

Heidelberg. „Material Evidence“ ist eine Ausstellung in der Textilsasammlung Max Berk überschrieben, die von 6. März bis 28. August in den Museumsräumen in Heidelberg-Ziegelhausen zu sehen sein wird.

Eszter Bornemisza, Elizabeth Brimelow, Jette Clover, Yael David-Cohen, Fenella Davies, Dirkje van der Horst-Beetsma, Sue Hotchkis, Inge Hueber, Sara Impey, Cherilyn Martin, Sandra Meech, Dominie Nash, Mirjam Pet-Jacobs, Karina Thompson, Janet Twinn, Isabelle Wiessler, und Charlotte Yde sind Künstler der Gruppe „Quilt Art“, die als erste dieser Art in Europa im Jahre 1985 in England gegründet wurde, teilt die Kuratorin der Textilsammlung mit. Aktuell sind es 17 Mitglieder, die aus Belgien, Dänemark, Deutschland, England, den Niederlanden, Ungarn und den USA kommen.

Neuzugänge aus Ostasien

Im Zweijahresrhythmus veranstaltet die Gruppe Wanderausstellungen, die auch in den USA, Kanada, Japan und Russland zu sehen sind. Die aktuelle Ausstellung ist von der Quiltkünstlerin Mary Fogg inspiriert, die 1985 die Gruppe Quilt Art mitbegründet und ihre Kreativität bis ins hohe Alter von über 90 Jahren bewahrt hatte.

Überreich und symbolträchtig sind die Textilien aus China und Japan, die die Textilsammlung Max Berk in den vergangenen Monaten als Neuzugänge verzeichnen konnte. Gestickte, eingewebte oder gemalte Drachen, Fledermäuse und Elefanten, aber auch Kraniche, Kirschblüten und Chrysanthemen entführen den westlichen Betrachter in die fremde Welt Ostasiens. Ab 6. März sind sie erstmals zu sehen.

Die Öffnungszeiten sind Mittwoch, Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Gruppen können gesonderte Termine vereinbaren. miro

museum-heidelberg.de