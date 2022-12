Sie ist vielen bekannt als Darstellerin der Tanzlehrerin Caterina Schöllack in der Serie „Ku’damm 56“, „Ku‘damm 59“ und „Ku‘damm 63“. Am Freitag, 9. Dezember, liest Claudia Michelsen (Bild) ab 20 Uhr im Karlstorbahnhof Texte zu Marlene Dietrich. Das passt besonders gut, denn der Karlstorbahnhof ist gerade von der Altstadt in die Heidelberger Südstadt umgezogen und hat nun die Adresse „Marlene-Dietrich-Platz 3“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Abend zur Ikone und Sängerin – Vamp und Diva – steht unter der Überschrift „Sag mir, wo die Blumen sind...“. Marlene Dietrich hatte die deutsche Version von „Where Have All The Flowers Gone“ im Jahr 1962 berühmt gemacht. Es ist ein Antikriegslied, das der amerikanische Folksänger Pete Seeger ein paar Jahre zuvor geschrieben hatte. Es gibt noch Tickets unter www.karlstorbahnhof.de sowie an der Abendkasse (22 Euro). Am Samstag, 10. Dezember, zeigt das Medienforum im Karlstorkino den Film „Der Blaue Engel” mit Marlene Dietrich (Beginn 19 Uhr). miro (Bild: Stefan Klüter)