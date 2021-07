Termine für Piks-to-Go

Heidelberg. Spontane Impf-Angebote kommen an – das hat eine erste Bilanz des Rhein-Neckar-Kreises ergeben. Seit zwei Wochen biete man eine Immunisierung gegen das Coronavirus auf niederschwelliger Basis an. So sind bei elf „To-go-Impfungen“ insgesamt 698 Menschen immunisiert werden. „Diese Zahl ist erfreulich und ich bin mir sicher, dass wir sie in den nächsten Wochen durch ähnliche Aktionen noch steigern können“, sagt Landrat Stefan Dallinger. Neun weitere Impfangebote seien im Internet zu finden.

Aktion im Zoo geplant

Und weil der Zoo seine Gäste auch im Herbst begrüßen möchte, organisiert der Tiergarten am Sonntag, 1. August, 10 bis 17 Uhr, auch eine Impfaktion. An diesem Tag könne sich jeder Gast direkt im Zoo gegen Corona impfen lassen. Das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums Heidelberg biete eine Impfung mit den Vakzinen von Biontech oder Johnson&Johnson, der nur eine einmalige Impfung benötigt, an. sin

Info: www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen.