Termine bald verfügbar

Rhein-Neckar. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis geht davon aus, spätestens ab der ersten Märzwoche mit Nuvaxovid-Impfungen beginnen zu können. Der genaue Auslieferungstermin sei jedoch noch nicht bekannt, wie das Amt mitteilt. Die Impfungen werden demnach zunächst nur in den beiden Impfstützpunkten Rhein-Neckar (Heidelberg, PHV) und Sinsheim möglich sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Termine für Novavax-Impfungen werden wir in unserem kreiseigenen Terminbuchungstool allerdings erst dann freischalten, wenn wir auch sicher wissen, ab wann und in welcher Menge wir den Impfstoff erhalten“, erklärt der ärztliche Leiter Impfen im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Christoph Schulze. Ein Kontingent davon werde zunächst für die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht Betroffenen vorgehalten. „Wir werden aber auf jeden Fall auch Termine einstellen für Personen, die eine Impfung mit Nuvaxovid wünschen“, so Schulze.

Das Terminbuchungstool ist zu finden unter: https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin; Impftermine (für alle Vakzine) sind auch über das Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 06221/522-1881 möglich. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2