Teleskop-Bilder schmücken Kaufhof-Fassade

Heidelberg. Auf die ersten Bilder haben Forschende mit Spannung gewartet – letzte Woche war es soweit: Das James-Webb-Weltraumteleskop, das weltweit bedeutendste Observatorium für Weltraumforschung, liefert erste Einblicke. Es soll Rätsel im Sonnensystem lösen, einen Blick in ferne Welten um andere Sterne werfen und die Strukturen und Ursprünge unseres Universums erforschen. Um diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, hat das Heidelberger Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) am Montag ein großes Banner am Galeria Kaufhof am Bismarckplatz anbringen lassen. Darauf zu sehen: drei der Bilder, die das Teleskop geliefert hat. Für das MPIA haben diese Bilder laut einer Mitteilung eine besondere Bedeutung, da das Institut wichtige Technologien entwickelt und zum Teleskop beigetragen hat. Das James Webb wird von der NASA zusammen mit der europäischen und der kanadischen Weltraumorganisation betrieben.

