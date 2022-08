Teil der Skulptur "schlafendes Kind mit Pferd" in Heidelberg gestohlen - Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein Teil einer Skulptur ist auf dem Gelände der alten Kinderklinik im Neuenheimer Feld in Heidelberg gestohlen worden. Wie die Polizei meldet, wurde der Diebstahl am 19. August bekannt. Der Tatzeitraum erstreckt sich jedoch über mehrere Monate seit dem 1. Januar bis zum 26. Juli. Der Diebstahl wurde erst so spät bemerkt, weil die Skulptur im Rahmen von Umbaumaßnamen umgelagert und mit einem Bauzaun gesichert wurde.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand entwendeten unbekannte Täter das weiße, etwa hüfthohe Pferd des Gesamtkunstwerks auf bisher ungeklärte Weise. Der Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Möglicherweise nutzten die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport der Figur.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 06221/45690 zu melden.

