Heidelberg. Ein Taxi ist am Sonntagabend in Heidelberg auf einen geparkten Wagen geprallt. Nach ersten Angaben eines Mitarbeiters vor Ort ereignete sich der Unfall gegen 19.15 Uhr auf der Kurfürsten-Anlage in Höhe der Stadtwerke. Der geparkte Wagen wurde dabei noch auf ein weiteres Auto geschoben. Über die genaue Unfallursache liegen noch keine Informationen vor. Die Kurfürsten-Anlage wurde zwischen Römerkreis und Hauptbahnhof gesperrt.

