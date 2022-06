Heidelberg. Ein Taxi ist am frühen Montagmorgen in Heidelberg auf der B37 in Höhe des Karlstors in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten die Insassen, ein Fahrer und drei Fahrgäste, komische Geräusche aus dem Motorraum. Sie konnten sich noch selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Grund für das Feuer war vermutlich ein technischer Defekt. Das Taxi brannte vollständig aus. Der Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro.

