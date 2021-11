Taxi-Fahrer verursacht Unfall in Heidelberg und flieht – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim. Ein bislang unbekannter Taxi-Fahrer hat am frühen Samstagmorgen einen Verkehrsunfall in Heidelberg-Bergheim verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, bremste der unbekannte Fahrer gegen 2.10 Uhr in Höhe der Kreuzung Kurfürstenanlage / Mittermaierstraße ohne weiteren Grund so stark ab, dass der hinter ihm fahrende 20 Jahre alte Autofahrer ebenfalls stark abbremsen musste. Dabei fuhr der 20-Jährige dem Taxi Fahrer auf. Der Autofahrer, der sich hinter dem 20-Jährigen befand, konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 20-Jähirgen auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Taxi-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung Kurfürstenanlage fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils 1 000 Euro. Zeugen werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221/991700 zu kontaktieren.