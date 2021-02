Heidelberg. Der „Faule Pelz“ in der Heidelberger Altstadt hat schon einiges gesehen: Revolutionäre, protestierende Studierende und reihenweise Kriminelle natürlich. Am Donnerstag ist der alte, leerstehende Sandsteinkasten ins Scheinwerferlicht gerückt.

Achter Schwarzwald-Tatort Der „Tatort – Das Geständnis“ ist eine Produktion des Südwestrundfunks. Es ist der achte Fall für das Team vom Tatort Schwarzwald. Die Ermittlungen leiten Eva Löbau als Hauptkommissarin Franziska Tobler und Hans-Jochen Wagner als Hauptkommissar Friedemann Berg. In einer weiteren Hauptrolle ist Johanna Wokalek zu sehen. Sie spielt die Tatverdächtige Sara. Das Buch hat Astrid Ströher geschrieben, Regie führt Kai Wessel. In weiteren Rollen stehen Sophie Lutz, Annette Strasser, Stefan Wilkening und Werner Wölbern vor der Kamera von Andreas Schäfauer. Gedreht wird bis Ende Februar in Freiburg und Baden-Baden. In weiteren Rollen: Katharina Hauter, Michael Klammer, Campbell Caspary, Gian Luca Rausch und Holger Stockhaus. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht. Kamera: Andreas Schäfauer, Schnitt: Barbara Brückner, Szenenbild: Monika Nix, Kostüm: Susanne Witt, Besetzung: Karimah El-Giamal, Produktionsleitung Maike Bodanowski. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner. miro

AdUnit urban-intext1

Das Team von „Tatort Schwarzwald“ drehte hier und an zwei weiteren Stellen in der Stadt Szenen für die Folge „Das Geständnis“. Wann sie ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Aber in etwa neun bis zwölf Monaten dürfen Krimifans damit rechnen.

Dass ausgerechnet der „Tatort Schwarzwald“ in die Stadt kommt, dürften Lokalpatrioten als kleinen Affront verstehen: Schnappten doch die Freiburger vor ziemlich genau fünf Jahren den Schwesterstädten Mannheim und Heidelberg den großen Auftritt weg.

Vor fünf Jahren abserviert

Ende 2014 hatte der SWR angekündigt, den Bodensee-„Tatort“ 2016 auslaufen zu lassen. Um die Nachfolge bewarben sich mehrere Städte im Südwesten – auch Mannheim und Heidelberg. Im Dezember kam dann die für die Region traurige Nachricht, dass statt dem Odenwald der Schwarzwald Krimiluft atmet. Freiburg bekam den Zuschlag. Zunächst sollte Kabarettist Harald Schmidt der Chef-Ermittler werden. Doch vor Beginn der Dreharbeiten 2017 erklärte er „aus persönlichen Gründen“ seinen Rücktritt. Seither lösen Hans-Jochen Wagner und Eva Löbau als Ermittlerduo die Fälle.

AdUnit urban-intext2

Beim Dreh in Heidelberg waren beide nicht dabei. Aber die gebürtige Freiburgerin Johanna Wokalek, die unter anderem als RAF-Terroristin Gudrun Ensslin in Bernd Eichingers „Der Baader Meinhof Komplex“ und als Hauptdarstellerin Leila in Til Schweigers „Barfuss“ Erfolg hatte. Nun ist sie Sara Manzer und hat vier Jahre Haft wegen Totschlags abgesessen. So beginnt die achte Ausgabe des Schwarzwald-„Tatorts“: Sarah tritt aus der Zelle des „Faulen Pelz“ hinaus in die Freiheit.

Das alte Gefängnis war es auch, das das etwa 30-köpfige Team mit viel Material für einen Tag nach Heidelberg lockte. „Corona hat es unmöglich gemacht, in einem Gefängnis zu drehen“, erklärt Produktionsleiterin Maike Bodanowski: „Sie sind alle voll und wegen der Hygienevorschriften war es unmöglich, eine Drehgenehmigung zu bekommen.“ So habe man nach einem leeren Gefängnis gesucht. Der „Faule Pelz“ sei das nächstgelegene gewesen. Die engen Gänge und ausgetretenen Treppen würden sich sehr gut als Kulisse eignen. Und für Licht im Dunklen sorgt ein Beleuchterteam. „Es ist toll, dass wir hier sein können“, ist Bodanowski begeistert.

Strenges Hygienekonzept

AdUnit urban-intext3

Neben dem Drehplan führt ein strenges Hygienekonzept Regie am Set. So absolviert jedes Teammitglied zwei Mal pro Woche einen PCR-Test auf das Coronavirus. Und jeder, der neu dazu kommt, muss einen Schnelltest machen. Auch drei Heidelberger Schlossführerinnen, die am Donnerstag einen Komparsenaufritt als Gefängniswärterinnen hatten. „Wir haben sie gerade in Uniformen gesteckt“, erzählt die Produktionsleiterin am frühen Nachmittag.

AdUnit urban-intext4

Sara übrigens steht schon bald wieder unter Verdacht. Sie soll einen Polizeibeamten umgebracht haben. Und das einzige, was das Schwarzwald-Team nicht so toll in Heidelberg fand, war der strömende Regen zur Begrüßung. Na ja, ein klein wenig Strafe muss sein...