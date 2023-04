Tarifabschluss – Kosten drei Mal so hoch wie geplant

Ein Inflationsausgleich in Höhe von 3000 Euro sowie eine Erhöhung der Entgelte um 200 Euro und dann noch einmal linear 5,5 Prozent: 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst erhalten nach dem aktuellen Tarifabschluss mehr Geld. Während die Sonderzahlung gestaffelt ab Sommer gezahlt wird, steigen die Gehälter ab März 2024. Welche Auswirkungen hat der Abschluss auf die Finanzen der krisengebeutelten Kommunen in der Region?

Mannheim: 52,2 Millionen Euro

Mehr als drei Mal so hoch wie im Haushalt eingeplant sind die Belastungen durch den Tarifabschluss für Mannheim: 15,6 Millionen Euro sind in der Etatplanung bereits enthalten. Tatsächlich benötigt die Stadt allerdings 52,2 Millionen Euro – ein Mehraufwand von 36,6 Millionen Euro. Davon entfallen, teilt ein Stadtsprecher auf „MM“-Anfrage mit, rund acht Millionen Euro auf die Eigenbetriebe Abfallwirtschaft, Friedhöfe und Stadtraumservice – die sind gebührenfinanziert. 30 Millionen Euro seien bereits beim Jahresabschluss 2022 zurückgestellt worden, was der Gemeinderat am Dienstag beschlossen habe.

„Gerechtigkeit und sozialer Ausgleich, Wettbewerbsfähigkeit auch in den mittleren und höheren Gehaltsgruppen sowie die Leistungsfähigkeit der Städte mussten in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden“, sagt Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). „Das ist meines Erachtens gelungen, und ich bin froh, dass man sich verständigen konnte.“ Von dem Tarifabschluss profitieren rund 6700 Beschäftige bei der Stadtverwaltung und in den Eigenbetrieben sowie – in geringerem Umfang – rund 250 Auszubildende. Im Haushaltsjahr 2024 werden außerdem noch Mehrkosten für alle etwa 850 Beamtinnen und Beamten der Stadt hinzukommen – Ende des Jahres stehen Tarifverhandlungen an.

Ludwigshafen: Auswirkung unklar

Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) begrüßt das Ergebnis. „Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst dürfen nicht in der Einkommensentwicklung von anderen Branchen abgekoppelt werden. Nur so kann es uns gelingen, unbesetzte Arbeitsplätze unserer Verwaltung mit qualifizierten Kräften wieder zu besetzen“, sagt sie.

Die genauen Auswirkungen auf den Haushalt kann die Stadt zwar noch nicht nennen. Steinruck fordert aber „eine umfängliche Finanzausstattung der Städte und einen adäquaten finanziellen Ausgleich durch Land und Bund, damit wir in die Lage versetzt werden, Aufgaben zu erfüllen – und dazu gehört eine angemessene Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. Schließlich übernehme die Verwaltung Aufgaben und biete Dienstleistungen, die ihr von übergeordneten Ebenen übertragen werden.

Heidelberg: „Geringfügig darüber“

In Heidelberg wird der Doppelhaushalt 2023/2024 gerade erstellt. Im Juli soll der Etat verabschiedet werden. „Im vergangenen Donnerstag vorgestellten Haushaltsentwurf für 2023/24 wurde bereits eine deutliche Lohnsteigerung eingepreist“, bestätigt ein Sprecher der Stadt auf Nachfrage dieser Redaktion: „Der jetzt erzielte Tarifabschluss liegt nur geringfügig darüber.“

Für 2023 sind im Heidelberger Etat Personalausgaben in Höhe von 197 Millionen Euro veranschlagt. „Der tatsächlich erzielte Abschluss macht demgegenüber nur eine Steigerung von 0,7 Prozent oder 1,5 Millionen Euro aus“, erklärte der Sprecher weiter. Im kommenden Jahr sei die Abweichung etwas größer: „Die Personalausgaben steigen gegenüber unserem Haushaltsentwurf um 3,5 Prozent oder 7,4 Millionen Euro. Aber natürlich nur, wenn wir auch alle offenen Stellen besetzen können“, so der Sprecher.