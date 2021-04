Tanzbiennale erneut verschoben

Heidelberg. Die für Mai geplanten Gastspiele der Heidelberger Tanzbiennale können aufgrund der aktuellen Inzidenzzahlen und der Bundesnotbremse zur Pandemiebekämpfung nicht stattfinden. Am Welttag des Tanzes musste das UnterwegsTheater in der Hebelhalle die erneute Absage verkünden. Zwei neue Termine wurden dennoch angekündigt: „La Edad de Oro“ des spanischen Flamenco-Stars Israel Galván findet nun am 19. Juli 2021 statt – nicht wie zuvor geplant am 18. Mai. Die für den 20. und 21. Mai 2021 angekündigte Premiere von „Gapof42“ des Akrobaten-Duos ChrisIris wird auf den 21. und 22. Juli 2021 verschoben. rcl

