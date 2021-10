Tankstellen-Überfälle: Staatsanwältin fordert achteinhalb Jahre Haft

Heidelberg. Im Prozess um eine Serie von fünf Überfällen auf eine Tankstelle in der Eppelheimer Straße in Heidelberg hat die Staatsanwältin am Freitag vor dem Heidelberger Landgericht eine Haftstrafe von achteinhalb Jahren gefordert - unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung. Für die Anklagevertreterin gibt es keinen Zweifel an der Täterschaft des arbeitslosen Kfz-Mechanikers. Überführt hätten ihn unter anderem mehrere Kleidungsstücke, die bei der Festnahme in der Wohnung des heute 26-Jährigen sichergestellt wurden. Er habe allein aus dem selbstsüchtigem Motiv gehandelt, seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. Verteidiger Jens Klein fordet einen Freispruch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mal kam der Täter mit einem Messer, mal mit einer Pistole – und die Bilder aus der Überwachungskamera zeigten stets sich ähnelnde Personen. Im Winter und Frühjahr 2017/18 war die freie Tankstelle im Stadtteil Bahnstadt gleich drei Mal in sieben Monaten überfallen worden. Jedes Mal hatte derselbe Tankwart Dienst. Der Räuber flüchtete. Trotz des Einsatzes auch eines Polizeihubschraubers blieb die Fahndung zunächst erfolglos. Obwohl die Tankstelle ab dann eine Stunde früher – um 22 Uhr – schloss und eine große Hecke gerodet wurde, hinter der sich Täter verbergen konnten, ging die Serie der Überfälle weiter. Am 30. September und am 27. Oktober 2020 wurden eine Frau und ein Mann auf ähnliche Weise überfallen. Dass der 26-Jährige knapp eine Woche nach dem fünften Überfall festgenommen wurde, war wohl eher Zufall: Wie Polizei und Staatsanwalt im November mitteilten, klingelten die Ermittler an der Heidelberger Wohnung des Angeklagten, weil sie einen älteren Haftbefehl vollstrecken wollten. Der damals 25-Jährige versuchte offenbar zu flüchten, wurde aber überwältigt. Im Flur standen Sportschuhe, wie sie von Zeugen beim Täter gesehen worden waren. Bei der Durchsuchung der Pfaffengrunder Wohnung sicherten die Beamten weitere Kleidungsstücke, die mutmaßlich dem Tankstellenräuber zugeschrieben wurden.