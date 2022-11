"Takte gegen Krebs" spielen 15.000 Euro für die Forschung ein

An zwei Musik-Abenden sind rund 15 000 Euro für die Krebsforschung gesammelt worden: Das Benefizkonzert „Takte gegen Krebs“ des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg ist nach zweijähriger Unterbrechung live auf die Bühne zurückgekehrt. Im Mannheimer Capitol hörten die Gäste am Freitag und Samstag genau so viele Takte, wie Spenden dafür eingegangen waren.

Im Mannheimer Capitol spielte Kathrin Christians an der Querflöte mit ihrem Ensemble Werke von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, John Rutter und anderen für den guten Zweck – die Förderung der innovativen Krebsforschung am NCT Heidelberg. Zum Spendenergebnis von ungefähr 15 000 Euro trugen mehr als 3000 Euro bei, die das begeisterte Publikum auf Zuruf spontan für die Zugabe der Solistin mit ihrem Ensemble zusicherte, bestätigte ein Sprecher.

Begeleitet wurde die Opus-Preisträgerin von sechs großartigen Musikerinnen und Musikern: Johannes Hehrmann (Violine), Jun Hee An (Violine), Sabine Ehlscheidt (Viola), Patrick Burkhardt (Cello), Jon Diven (Kontrabass) und Roxana Neacsu (Cembalo).

Diagnose ändert alles

Die Musikstücke umfassen genau 1427 Takte. Für den Eintritt zu den NCT-Benefizkonzerten werden traditionell keine Tickets verkauft, sondern Takte der Musikstücke. „Takte, die niemand kauft, bleiben stumm: Ohne Sie bricht das Konzert ab“, hatten die Organisatoren vorab um Spenden geworben. Die Idee dahinter: „Eine Krebsdiagnose kommt für Patienten ähnlich unvorbereitet wie die plötzliche Stille im Konzertsaal, sollten nicht alle Takte verkauft worden sein. Plötzlich wechselt die Melodie des Lebens – und nichts ist mehr, wie es war.“

Melodie des Alltags

„Am NCT Heidelberg erleben wir täglich, wie schnell sich der Rhythmus und die Melodie des Alltags für unsere Patienten mit einer Krebserkrankung ändern können. Mit dem besonderen Format des Konzerts ‚Takte geben Krebs‘ spiegeln wir das wider und bitten zugleich um die Unterstützung unserer Arbeit zum Wohle der Patienten“, formuliert Stefan Fröhling, Geschäftsführender Direktor am NCT. miro