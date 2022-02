Täter brechen Autos in Heidelberg auf - Zeugen gesucht

Heidelberg. Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Heidelberg mehrere Autos aufgebrochen und persönliche Gegenstände gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um bisher 20 registrierte Aufbrüche, vor allem in der Bürgerstraße, der Hardtstraße, der Hegenichstraße und der Oberdorfstraße im Heidelberger Stadtteil Kirchheim.

Die Täter schlugen in allen Fällen Dreiecksscheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten aus ihnen Sonnenbrillen, Musikboxen und Geldbeutel, in denen sich auch Scheckkarten befanden. Der Gesamtschaden liegt nach bisherigen Schätzungen der Polizei bei über 10.000 Euro. Dass noch weitere Fahrzeuge aufgebrochen wurden, schließt die Polizei nicht aus. Weitere Geschädigte und Zeugen werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221 34180 zu melden.