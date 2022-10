Richtfest in der Nikola-Tesla-Straße 1-3 in Heidelberg: In Rekordzeit entsteht hier mitten im Heidelberg Innovation Park (hip) ein Büro- und Laborgebäude mit rund 6300 Quadratmetern Bruttogrundfläche. Nutzer des Gebäudes wird das amerikanische Unternehmen BioLabs, ein Inkubator („Brutkasten“) für Bio-Tech-Start-ups. Sie nutzen die Flächen als Untermieter des Hauptmieters, der Technologiepark

...