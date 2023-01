"Sunset Boulevard": Carolyn Frank als Norma Desmond in Heidelberg

Es hat einige Jahrzehnte gedauert, bis sich die Musical-Produzenten an jenen Stoff herantrauten, den Billy Wilder schon 1950 in die Kinos brachte und der zu den zwölf besten der amerikanischen Filmgeschichte gehört. Zu verstörend schien der Plot, wenn eine alternde Diva den Anschluss von Stummfilm zur Tonspur verpasst und sich dann in eine Scheinwelt flüchtet. Auf ewig schön will sie sein,

...