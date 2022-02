Suche nach vermisstem Mädchen in Heidelberg-Neuenheimer Feld – Hubschauer im Einsatz

Heidelberg. Ein 10-jähriges Mädchen ist in von einem Spielplatz in Heidelberg-Neuenheimer Feld weggelaufen und wird derzeit von der Polizei gesucht. Wie die Polizei berichtet, laufen derzeit groß angelegte Suchmaßnahmen nach dem Kind, das seit 18 Uhr verschwunden ist. Die Familie war den Tag über im Neuenheimer Feld unterwegs gewesen und hat zuletzt den Spielplatz an der Berliner Straße besucht. Nach einem Streit lief das Kind gegen 18 Uhr weg und ist bisher nicht wieder aufgefunden worden. Das Mädchen hört auf den Namen Laura, ist zehn Jahre alt mit dunkelbraunen schulterlangen Haaren. Sie trug zuletzt eine rote Daunenjacke, hellblaue Jeans und schwarze Winterschuhe. Hinweise werden nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Zeugen können sich auch unter der Polizei Notrufnummer 110 melden.

