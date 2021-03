Heidelberg. Die Initiative #OnlineLeere ruft zu einer Protestaktion am Universitätsplatz in Heidelberg auf. Unter dem Motto „Wir trauern um unsere geliebte Präsenzlehre“, sind Studierende aufgerufen, Blumen, Kerzen, Briefe und Transparente vor der Neuen Universität abzulegen. Die Initiative ist Ende Februar gegründet worden. Ihr Ziel ist es, die Interessen der Studierenden in die öffentliche Diskussion zu bringen. Sie fordert eine Öffnungsperspektive für die Präsenzlehre – genau wie sie bereits für Einzelhandel, Kitas und Schulen diskutiert werde. Die Aktion vor der Neuen Uni läuft bis einschließlich Mittwoch. fab