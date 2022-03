Studierende debattieren

Heidelberg. Wer hat die besten Argumente – und wer kann sie am überzeugendsten präsentieren? Rund 100 Studierende haben jetzt in Heidelberg bei der „Campus-Debatte“ in der neuen Aula ihre Redekunst in einem Wettstreit gezeigt. Am Ende gewann das Team des Debattier-clubs Hamburg gegen ein gemischtes Team aus Heidelberg und Münster. Gastgeber war der Debattierclub „Die Rederei“ aus Heidelberg. Bewertet wurden die Beiträge nicht nur von Studierenden, sondern auch von einer Ehrenjury, zu der Wissenschaftsministerin Theresia Bauer gehörte.

