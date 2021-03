Heidelberg. „Das war eine Nerven zerfetzende Angelegenheit“, sagte Investor Roland Ernst nach dem großen Finale im Kampf um die Zukunft des „Penta-Parks“ in Heidelberg-Bergheim. Das war im Dezember 2015. Nach rund dreieinhalb Jahren Planung sollte Ernst den rund 28 Millionen Euro teuren Anbau an das „Marriott“-Hotel am Neckarufer errichten und an die Betreiber-Kette vermieten dürfen. Das hatte der Gemeinderat beschlossen, „endgültig“, wie man dachte. Gebaut ist heute noch nichts. Nach der überraschenden Ankündigung von Stadtchef Eckart Würzner am Montag, das Projekt nicht weiter unterstützen zu wollen, hat der Gemeinderat es in seiner Sitzung am Donnerstag wieder in den Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss verwiesen.

Vielfach diskutiertes Ausbauprojekt Der Anbau soll auf einer 5300 Quadratmeter großen Grünfläche, dem „Penta-Park“, errichtet werden. Er ist zum Teil mit einer Garage unterbaut. Schon vor der Entscheidung im Gemeinderat Ende 2015 überreichten Gegner des Projekts dem Stadtchef 6000 Unterschriften. Der „Marriott“-Anbau sollte eigentlich im Sommer 2017 fertig sein. Geplant sind 150 Zimmer. miro

Investor ohne Verständnis

AdUnit urban-intext1

Roland Ernst ist das Kopfschütteln am Telefon am Freitag „anzuhören“: „Wenn wir alles rückgängig machen müssten, würde uns ein erheblicher Schaden entstehen“, sagt der 84-Jährige. Er ist überzeugt, in den zurückliegenden sechs Jahren auf alle Wünsche der Stadt eingegangen zu sein: Nachdem das Regierungspräsidium die Baugenehmigung der Stadt kippte, weil die Bebauung zu nahe an den Neckar gerückt wäre, nahm der Bauunternehmer die auf Wunsch der Stadt, wie er erklärt, konzipierte Terrasse zurück und sagte stattdessen zu, 400 000 Euro bereitzuhalten.

Dieses Geld sollte in die Realisierung der von der Stadt geplanten Neckarpromenade zwischen Stadthalle und Wehrsteg fließen. 2,9 Millionen Euro hatte Ernst für das Grundstück bezahlt. In Erbpacht betreibt er schon eine Tiefgarage mit 236 Plätzen dort, die unter dem „Penta-Park“ eine Grundfläche von rund 2500 Quadratmetern hat. Die Verträge mit dem „Marriott“, dem er die 150 zusätzlichen Zimmer vermieten wollte, seien längst unterschrieben, betont Ernst. Würzner hatte die Anregung, das Bauprojekt nicht länger zu unterstützen, mit dem „überhitzten Hotelmarkt“ begründet.

Auf die Stadt kämen noch nicht bezifferbare Forderungen zu, warnte Gemeinderat Wolfgang Lachenauer („Die Heidelberger“), selbst Rechtsanwalt. Das Baugesetzbuch sehe in solchen Fällen eine Entschädigungsregelung vor. Die Begründung mit der Hotel-Überkapazität kann Lachenauer nicht nachvollziehen: Nachdem der Investor grünes Licht erhalten habe, sei weiteren Hotelprojekten zugestimmt worden.

AdUnit urban-intext2

„Die 160 Zimmer des Anbaus treten nicht in Konkurrenz zu den klassischen Hotelzimmern“, formuliert auch Karl Breer (FDP) in einer Pressemitteilung. Die Zimmer sind mit Küchen ausgestattet und für Langzeit-Gäste – etwa Medizin-Touristen – gedacht. Breers Idee, um den Hotelmarkt zu stützen: Das in die Insolvenz gerutschte „Star Inn“ an der Speyerer Straße in ein Studentenwohnheim zu verwandeln, indem die Stadt oder das Studentenwerk es kaufen. „Solche Gespräche gibt es bereits“, bestätigte Würzner.

Die Grüne-Fraktion steht dem „Marriott“-Ausbau schon lange skeptisch gegenüber. „Wir haben den Oberbürgermeister gebeten, bei künftigen Kurswechseln in wichtigen kommunalpolitischen Angelegenheiten die Stadträtinnen direkt zu informieren“, kritisierte Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo.