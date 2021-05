Stromversorgung im Stadtteil Pfaffengrund nach Ausfall  wieder hergestellt

Heidelberg. Im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund ist die Stromversorgung nach einem Ausfall am Nachmittag wieder hergstellt worden. Die Versorgung sei in Teilen von Pfaffengrund kurzfristig gestört oder teilweise unterbrochen gewesen, hatten die Stadtwerke am Morgen mitgeteilt. Seit etwa 6.20 Uhr waren rund 20 Häuser in der Marktstraße und in der Schützenstraße von der Störung betroffen. Gegen 13.40 Uhr wurde die Störung durch Mitarbeiter der Stadtwerke behoben. Grund für den Stromausfall war ein technischer Defekt an einem Kabel.

