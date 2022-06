Stromunterbrechung in Teilen Heidelbergs - alle Häuser wieder versorgt

Heidelberg. Eine größere Unterbrechung der Stromversorgung gab es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1.15 Uhr in der Heidelberger Südstadt sowie in Teilen von Heidelberg-Rohrbach, Heidelberg-Weststadt und PHV. Das teilten die Stadtwerke Heidelberg am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Seit 4.30 Uhr sind alle Häuser wieder versorgt. Bereits gegen 3.45 Uhr war die Stromunterbrechung bis auf einige Straßen um die Schwindstraße in Heidelberg-Südstadt weitgehend behoben. Aufgrund einer technischen Störung kam es zu einem Brand an einer Trafostation in der Schwindstraße, der von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte.

