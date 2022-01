Heidelberg. Ein Stromausfall hat in Heidelberg 50 Haushalte lahmgelegt. Nach Angaben der Stadtwerke Heidelberg war die Ursache für den Ausfall am frühen Donnerstagmorgen, gegen 0.50 Uhr, noch unklar. Die Stadtwerke stellten die Stromleitungen um, nach etwa anderthalb Stunden waren alle Haushalte wieder versorgt. Betroffen waren rund Häuser in der Plöck, der Friedrich-Ebert-Anlage und der Klingenteichstraße.

