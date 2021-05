Heidelberg. In Teilen des Heidelberger Stadtteils Pfaffengrund ist der Strom am Samstagmorgen ausgefallen. Die Versorgung sei kurzfristig gestört oder teilweise unterbrochen, teilten die Stadtwerke mit. Seit etwa 6.20 Uhr seien rund 20 Häuser von der Störung betroffen. Betroffen sind Anwesen in der Marktstraße und in der Schützenstraße.

Mitarbeiter des Stromversorgers arbeiten daran, die Störung zu beheben. Die Ursache war zunächst unbekannt.