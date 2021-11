Heidelberg. In Teilen von Heidelberg Süd, Kirchheim, Rohrbach und Boxberg kam es in der Nacht zum Sonntag zu kurzzeitigen Stromausfällen. Grund hierfür war laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke Heidelberg eine technische Störung an einer Trafostation. Die betroffenen Gebiete waren um 3.13 Uhr wieder mit Strom versorgt. Die Thoraxklinik sei von der Störung nicht beeinträchtigt worden.

