Streitigkeiten in Wirtschaft

Heidelberg. Weil ein Gast seine Rechnung nicht begleichen wollte, ist es nach Angaben der Polizei am Samstag um 23.30 Uhr in Heidelberg in einer Gaststätte in der Heugasse zu Streitigkeiten gekommen.

Nachdem der Wirt die Polizei hinzugezogen hatte, verweigerte der 24-jährige Gast gegenüber den Beamten, seine Personalien anzugeben. Daraufhin wollten ihn die Polizisten nach Ausweispapieren durchsuchen. Dagegen wehrte sich der Mann und schlug in Richtung der Einsatzkräfte. Außerdem beleidigte er sie fortwährend und stieß Drohungen aus. Nachdem er sich aus Protest gegen die polizeilichen Maßnahmen selbst verletzen wollte, verhinderten dies die Beamten, die ihn mit aufs Revier nahmen. Ein Atemalkoholtest ergab über zwei Promille. Der 24-Jährige musste auch eine Blutprobe angeben. Er gelangt unter anderem wegen Körperverletzung zur Anzeige. red