Streit zwischen Fußgänger und Autofahrerin eskaliert in Heidelberg 

Heidelberg. Wegen einer Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einer Autofahrerin ist am Freitagabend in Heidelberg der Straßenverkehr gefährdet worden. Nach Angaben der Polizei soll sich der Fußgänger in der Kurfürsten-Anlage Höhe Haltestelle Stadtwerke auf die Motorhaube des Autos gelegt und auf die Windschutzscheibe geschlagen haben. Das Fahrzeug fuhr dann mit dem Fußgänger auf der Motorhaube mehrfach an und stoppte wiederholt. Im weiteren Verlauf lehnte sich der Fußgänger auch in das Fahrzeug, wobei dieses erneut losfuhr. Durch das mehrfache Anfahren und Abbremsen sei laut einer Zeugin ein silberner Kleinwagen gefährdet worden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221/18570 bei der Polizei zu melden.