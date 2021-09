Streit zwischen Frauen in Straßenbahn artet in Körperverletzung aus

Heidelberg. Eine 40 Jahre alte Frau ist von einer unbekannten Frau in Heidelberg geohrfeigt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Geschädigte zuvor mit der unbekannten Täterin und ihrem Begleiter in der Straßenbahnlinie 24 in Streit geraten, da sie ihre Füße auf der Sitzbank hochgelegt hatten. Nachdem die 40-Jährige am Römerkreis in die Bahn einstieg, hatte sie die beiden Unbekannten auf das Verhalten angesprochen. Daraufhin sei sie sofort beleidigt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Um weiteren verbalen Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen, entschied sich die 40-Jährige an der nächsten Haltestelle Weststadt/Südstadt auszusteigen“, berichtete die Polizei weiter. Jedoch folgte ihr die Beschuldigte von hinten und schlug der Geschädigten aufs Ohr.

Die Beschuldigte und ihr Begleiter wurden wie folgt beschrieben: Die Unbekannte war etwa 20 Jahre alt. Bei einer Größe von rund 1,60 Meter war sie von schlanker Figur. Sie hatte dunkle lange Haare. Zudem soll sie akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Der Begleiter soll ebenfalls etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Er hatte bei einer Größe von rund ca. 1,65 Metern eine normaler Statur. Weiter wurde er mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Der Begleiter soll ebenfalls akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06221/381518 bei der Polizei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2