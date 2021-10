Streit um Whiskeyflasche in Heidelberg endet in gefährlicher Körperverletzung

Heidelberg. Weil er nichts von seinem Whiskey abgeben wollte, ist ein 32-Jähriger in Heidelberg körperlich attackiert worden. Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall am Mittwochabend in der Altstadt von zwei ihm bekannten Männern im Alter von 29 und 38 Jahren mit einem stangenähnlichen Gegenstand aus Metall auf den Hinterkopf und ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zudem sollen die Beschuldigten auf den 32-Jährigen eingetreten haben, als er auf dem Boden lag. Mit der Whiskeyflasche als Beute flüchteten die Verdächtigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unbekannte Zeugen hätten den Vorfall beobachtet und seien dem Verletzten anschließend zur Hilfe gekommen. Die Polizei ermittelt nun gegen die zwei Männer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des

Diebstahls und des Raubes.

Die unbekannten Zeugen sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 06221/7542441 und 0621/174-4444 zu melden.