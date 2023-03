Streit um Tarifvertrag

„Ohne Handwerker keine sicher funktionierende Gebäudetechnik. Ohne sicher funktionierende Gebäudetechnik kann zum Beispiel kein Chefarzt operieren“: Die Gewerkschaft Verdi arbeitet darauf hin, dass die bisher tariflos Beschäftigten der Klinik-Technik GmbH (KTG) und des Berufsförderungswerks Kurt-Lindemann-Haus gGmbH (KLH), einer Einrichtung der Rehabilitation, ähnlich gestellt werden wie ihre am Heidelberger Universitätsklinikum angestellten Kolleginnen und Kollegen.

Eine am Mittwoch vor dem Verwaltungsgebäude des Uniklinikums präsentierte Unterschriftenliste nahm den Gewerkschaftsvertretern, die von rund 90 Beschäftigten begleitet wurden, indes kein Vorstandsmitglied ab. Stattdessen stellte die Klinikumsleitung per Mitteilung in Aussicht, dass die Beschäftigten „ab sofort“ von „verbesserten Vergütungsstrukturen“ profitieren könnten – trotz eines „zweistelligen Millionenverlustes“. Die KTG-Geschäftsführung gehe mit dem Angebot „an die Grenze des wirtschaftlich Machbaren“, heißt es. Verdi wies das „Angebot nach Gutsherrenart“ zurück. Es sei einseitig. Stattdessen solle verhandelt werden, kritisiert Verdi den Vorstoß.

Knapp zwei Drittel der KTG-Beschäftigten hatten mit ihrer Unterschrift einen Tarifvertrag gefordert. „Seit mehr als einem Jahrzehnt geringere Einkommen, längere Wochenarbeitszeiten und keine Jahressonderzahlungen“, kritisiert Monika Neuner, Verdi-Gesellschaftssekretärin, die „Schlechterstellung, die absolut nicht nachvollziehbar“ sei. „Wir erwarten von einer landeseigenen Uniklinik, dass Beschäftigte nach Tarifvertrag bezahlt werden, egal ob Tochtergesellschaft oder nicht. Wer soll sonst Vorbild sein“, betont Kathrin Biro, Verhandlungsführerin für das KLH. miro