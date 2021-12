Sinsheim. Weil er im Streit um ein Mädchen einen Nebenbuhler in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) lebensgefährlich mit einem Messer verletzt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Gegen den 18 Jahre alten Verdächtigen wird wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Die beiden Männer hatten sich laut Mitteilung am Montag mutmaßlich zur Aussprache auf einer Freizeitanlage verabredet. Im Lauf der Auseinandersetzung soll der Beschuldigte demnach mit dem Messer zugestochen haben. Ein Notarzteinsatz rettete dem 19 Jahre alten Opfer das Leben.

Der Verdächtige entfernte sich zunächst vom Tatort und stellte sich den Informationen zufolge kurz darauf der Polizei und wurde festgenommen. Der Beschuldigte wurde am Dienstag der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die einen Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der 18-Jährige in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert. lsw/red